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Amasya Göynücek'te İlçe Müftüleri Toplantısı İl Müftüsü Yavuz başkanlığında yapıldı

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Amasya Göynücek'te İlçe Müftüleri Toplantısı İl Müftüsü Yavuz başkanlığında yapıldı
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Amasya Göynücek'te Ekim ayı İlçe Müftüleri Toplantısı, İl Müftüsü İbrahim Yavuz başkanlığında yapıldı. Toplantıda din hizmetleri ve ilçelerdeki çalışmalar değerlendirildi; Yavuz, ev sahipliği için Göynücek İlçe Müftülüğüne teşekkür etti.

Amasya'nın Göynücek ilçesinde İlçe Müftüleri Toplantısı yapıldı.

Göynücek'te İl Müftüsü İbrahim Yavuz'un başkanlığında, il müftü yardımcısı ve ilçe müftülerinin katılımlarıyla Ekim ayı İlçe Müftüleri Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, il genelinde yürütülen din hizmetleri değerlendirilerek ilçelerde gerçekleştirilen çalışmalar, planlanan faaliyetler ve din hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik konular ele alındı.

Toplantının ardından İl Müftüsü Yavuz, ev sahipliğinden dolayı Göynücek İlçe Müftülüğüne teşekkür etti.

Kaynak: AA
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