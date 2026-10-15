Amasya Göynücek'te İlçe Müftüleri Toplantısı İl Müftüsü Yavuz başkanlığında yapıldı

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Amasya'nın Göynücek ilçesinde İlçe Müftüleri Toplantısı yapıldı.

Göynücek'te İl Müftüsü İbrahim Yavuz'un başkanlığında, il müftü yardımcısı ve ilçe müftülerinin katılımlarıyla Ekim ayı İlçe Müftüleri Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, il genelinde yürütülen din hizmetleri değerlendirilerek ilçelerde gerçekleştirilen çalışmalar, planlanan faaliyetler ve din hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik konular ele alındı.

Toplantının ardından İl Müftüsü Yavuz, ev sahipliğinden dolayı Göynücek İlçe Müftülüğüne teşekkür etti.

Kaynak: AA