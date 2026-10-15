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Amasya'da UMKE personeline KBRN farkındalık eğitimi düzenlendi

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Amasya'da UMKE personeline KBRN farkındalık eğitimi düzenlendi
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Amasya'da UMKE personeline yönelik Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) farkındalık eğitimi düzenlendi. Eğitimde olası KBRN olaylarında müdahale yöntemleri, kişisel koruyucu ekipman kullanımı ve ayrı ders modülleri ele alındı.

Amasya'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeline yönelik Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) farkındalık eğitimi düzenlendi.

Eğitimde, olası KBRN olaylarında müdahale yöntemleri ve kişisel koruyucu ekipmanların doğru kullanımı ele alındı.

UMKE personelinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere ilişkin ayrı ders modülleri işlendi.

Eğitim kapsamında söz konusu tehditlerin tanınması, korunma yöntemleri ve olaylara müdahale sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA
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