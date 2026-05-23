Amasya'da sağanak etkili oldu

Amasya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte kuvvetli yağış gün boyunca etkili oldu. Sağanağın ardından bazı caddeler ve köprü altları suyla doldu, araçlar yolda güçlükle ilerledi.

Kent genelinde derelerin debisi yükseldi, bazı noktalarda taşkın meydana geldi.

Yolu kaplayan su birikintisi nedeniyle sürücüler farklı güzergahlara yönlendirildi.

Yağışın etkisini aralıklarla sürdürdüğü kentte AFAD, polis ve belediye ekipleri tıkanan mazgalları açmak için çalışma yürüttü.