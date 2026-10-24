Amasya'da polis, özel eğitim gören 15 öğrenciye doğum günü sürprizi yaptı

Amasya'da polis, özel eğitim gören 15 öğrenciye doğum günü sürprizi yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Osman Yıldırım Özel Eğitim Meslek Okulu'nu ziyaret ederek özel gereksinimli 15 öğrenci için pasta kesti. Polisler sınıfları tek tek gezerek öğrencilere doğum günü sürpriziyle unutulmaz bir gün yaşattı.
Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel eğitim gören öğrenciler için pasta keserek doğum günü sürprizi gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, toplumsal bağları güçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Osman Yıldırım Özel Eğitim Meslek Okulu'nu ziyaret etti.
Okulda eğitim alan özel gereksinimli 15 öğrenci için özel bir pasta hazırlatan polis ekipleri, sınıfları tek, tek gezerek öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı.
Kaynak: AA