Amasya'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kaza, dün akşam, Gümüşhacıköy ilçesi Derbentobruğu Korulu Pınar mevkisinde meydana geldi. Mükremin Aktaş'ın (44), direksiyon kontrolünü yitirdiği 05 KC 655 otomobil, takla atarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Mükremin Aktaş ile otomobildeki Naci Ceylan ve oğlu Mehmet Ceylan (35) yaralandı. İhbarla, kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahaleleri sonrası Gümüşhacıköy ve Merzifon ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Naci Ceylan, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.