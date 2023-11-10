Amasya'da öğrencilerden "1938 ve sonsuzluk" koreografisi

Amasya Torumtay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 1938 ve sonsuzluk koreografisi gerçekleştirdi.

Amasya Torumtay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 1938 ve sonsuzluk koreografisi gerçekleştirdi.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 85. yılı dolayısıyla öğrenciler, bedenleri ile 1938 ve sonsuzluk işareti olan koreografi yaptı.

Koreografi etkinliğine 130 öğrenci ve 5 öğretmen katıldı.