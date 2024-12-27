Amasya'da 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' Semineri Düzenlendi

Amasya'nın Göynücek ilçesinde, "En İyi Narkotik Polisi: Anne" semineri düzenlendi.

Amasya Valiliği koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, Göynücek ilçesinde annelere yönelik farkındalık semineri gerçekleştirildi.

Annelerin uyuşturucuyla mücadeledeki rolüne dikkat çekilen seminerde, annelere bu konuda bilgi verilerek, farkındalık oluşturuldu.

Göynücek Kaymakamı Mustafa Kartal, uyuşturucuyla mücadelenin her bireyin sorumluluğunda olduğunu vurgulayarak, "Anneler çocukların en yakın rehberleridir. Bu nedenle onların bilinçlendirilmesi, geleceğimiz için çok önemlidir. Bu projeyi hayata geçiren ve destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.