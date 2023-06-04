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Amasya'da düğünde magandanın silahından çıkan kurşun emekli uzman çavuşu öldürdü

Amasya'da düğünde magandanın silahından çıkan kurşun emekli uzman çavuşu öldürdü

Güncel Haberler

Kuzgeçe köyündeki bir düğünde magandanın silahından çıkan kurşunun isabet ettiği emekli uzman çavuş hayatını kaybetti. Şüpheli gözaltına alındı.

Amasya'da Kuzgeçe köyündeki bir düğünde magandanın silahından çıkan kurşunun isabet ettiği emekli uzman çavuş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kuzgeçe köyündeki bir düğünde magandanın silahından çıkan kurşunun isabet ettiği emekli uzman çavuş Mehmet Çelik (53), ağır yaralandı. Çelik, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri inceleme başlattı. Şüpheli Sıtkı Ç. (46) gözaltına alındı. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Çelik, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kuzgeçe Amasya Güncel Haberler

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