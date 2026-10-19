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Amasya'da dere yatağına uçan servis minibüsündeki 9 kişi yaralandı

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Amasya'da dere yatağına uçan servis minibüsündeki 9 kişi yaralandı
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Amasya'da Helvacı Mahallesi'nde servis minibüsünün dere yatağına uçması sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

AMASYA'da dereye uçan minibüsteki 9 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Helvacı Mahallesi Çağlayan Caddesi Piri Reis Sokak'ta meydana geldi. F.A.'nın kontrolünü kaybettiği 05 RE 594 plakalı servis minibüsü, yol kenarındaki dere yatağına uçtu. Kazada sürücü F.A. ile araçtaki U.G., İ.M., U.M., H.A.K., D.M., A.A., A.K. ve O.B.M. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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