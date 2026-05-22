ÇEDES Öğrenci Temsilcileri Çalıştayı Amasya'da gerçekleştirildi

T.C. Millİ Eğitim Bakanlığı bünyesinde yürütülen Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında düzenlenen, Öğrenci Temsilcileri Çalıştayı, Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

Çalıştayda öğrenciler, okullarında yürütülen ÇEDES faaliyetleri, değerler eğitimi çalışmaları ve sosyal sorumluluk projelerine ilişkin deneyimlerini paylaştı.

Temsilciler ayrıca uygulama sürecinde karşılaşılan ihtiyaçlar, geliştirilmesi gereken alanlar ve yeni dönem planlamalarına ilişkin görüş ve önerilerini dile getirdi.

Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, çalıştayda yaptığı konuşmada, ÇEDES Projesi'nin öğrencilerin milli, manevi ve ahlaki değerlerle yetişmesine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Program, öğrenci temsilcileriyle gerçekleştirilen karşılıklı değerlendirmelerin ardından yeni dönem çalışmalarına ilişkin önerilerin alınmasıyla sona erdi.