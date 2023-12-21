Altınordu ilçesinde trafik kazası: 3 kişi yaralandı
Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Abdullah Aydın yönetimindeki otomobil, orta refüje çıkarak aydınlatma direğine ve uyarı levhasına çarptı. Kazada sürücü Aydın ile araçtaki Nurdan Sarı ve Ali Hüseyin Dönmez yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Mustafa Kemal Bulvarı'nda, Giresun istikametinde seyreden Abdullah Aydın yönetimindeki 28 AN 130 plakalı otomobil, orta refüje çıkarak aydınlatma direğine ve uyarı levhasına çarptı.
Kazada sürücü Aydın ile araçtaki Nurdan Sarı ve Ali Hüseyin Dönmez yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.
Kaza nedeniyle bölgede ulaşım, bir süre tek yönden kontrollü olarak sağlandı.