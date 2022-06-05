Alper Taşdelen: Belediye Bütçemizde İller Bankası Payını Yüzde 30'un Altına Düşürdük - Haberler

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Belediye bütçemizi biz, 554 milyon lira ile devralmıştık. 554 milyon lira olan belediye bütçemizi 2 milyar 170 milyon liraya çıkarmış bulunuyoruz. Belediyeyi bu 7,5 yılda dört kat büyüttük. Yine önemli bir rakam vermek isterim; belediye bütçemizde İller Bankası payını da yüzde 30'un altına düşürmüş durumdayız. Bu da belediyemiz, kendi gelirleriyle yüzde 70'lik bütçesini karşılıyor demek" dedi.

Çankaya Belediyesi'nin '8. Yıl Tanıtım Töreni', CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla bugün yapıldı. Törende, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 8 yıllık görev süresindeki icraatlarını anlattı. Taşdelen, şöyle konuştu:

"Bir kamu görevlisi için en onurlu görev, aslında hesap vermektir. Bu toplantılarımızla halkımıza hesap vermeyi gündeme getiriyoruz. Halkımıza, bizlere verdiği oylar karşılığında neler yapıyoruz, ne hizmetler götürüyoruz? Sizlerin de onur vermesi ile partimize ve ittifakımıza olan sorumluluğu yerine getirme gayretinde oluyoruz. Bizim 2017-2021 yılı arasında yaptıklarımızı bir kamu kurumu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı belli periyotlarla Türkiye'de ilçelerin gelişmişlik seviyelerini ölçüyor. 2022'de yayınlanan raporda Çankaya Belediyesi, 2017'de 5 bin 300 olan puanın 6 bin 900'e çıkararak Türkiye'de ikinci sıraya yerleşti. Birinci Şişli Belediyesi. Aramızda 500 puan fark var. Gelecek raporda da birinci Çankaya Belediyesi olacak. Bir diğer yüksek sıçrama gerçekleştiren belediye ise Fethi Yaşar ve ekibini de kutluyorum. Ne mutlu ki bütün Türkiye'deki ilçeleri ölçen araştırmada Ankara'dan iki ilçe belediyemiz var. Haftaya da Mansur başkanımızın bir organizasyonu olacak. Mansur başkan da çalışmalarından dolayı katılamadı.

"8 YILDA ÇOK BÜYÜK İŞLER YAPTIK"

8 yılda çok büyük işler yaptık. 8 yılda neler yaptık; 20 yeni Çankaya Evi açtık. Toplam Çankaya Evi'ni 30'a ulaştırdık. Çankaya Evlerimizden 140 bin Çankayalımız hizmet aldı. 5 yeni kültür merkezi açtık. Toplam kültür merkezlerimiz 7'ye ulaş. Toplamda 1,5 milyon Çankayalımız hizmet aldı. 7 yeni kreş açıldı. Toplam 12 kreşimiz oldu. 8 bin 790 çocuğa eğitim verdik. 6 yeni Bahar Evi açtık; emeklilerimiz, yaşlılarımızın geldiği Bahar Evleri. ve burada 178 bin 803 yaş almış büyüğümüze hizmet verdik. 7 yeni kütüphane açtık. 2 yeni kapalı yüzme salonu açtık. Bülent Ecevit Buz Sporları Salonu'muzu açtık.

"ÇANKAYA'DA 1 MİLYON 500 BİN METREKARE YEŞİL ALAMIZ OLACAK"

Yıldız Hizmet Binası ve Belediye Bahçemizi açtık. Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi'mizi açtık. Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'mizi açtık. 420 kız öğrenci kapasiteli, TED Üniversitesi ile kız yurdumuzu açtık. 8 yılda 91 yeni park yaptık. 720 bin metrekare yeni yeşil yaşam alanı oluşturduk. Şimdi Bademlidere Kent Ormanı ile yeşil alanımız 1 milyon 500 bin metrekareyi geçecek. 2 yeni kent tarım hobi evi açtık. 2 yeni bitki satış noktamızı açtık. 6 yeni biyolojik gölet yaptık. 8 yılda dışarıdan veya içeriden hiçbir şekilde bitki almadık. 7 milyon 680 bin çiçek yetiştirdik ve Çankaya'nın bütün parklarına bunları diktik. Hoşgeldin Masamızı hizmete soktuk. Belediyenin içerisine girmeden 789 bin 778 vatandaşımıza hizmet götürdük. 23 Nisan Çocuk Oyun Evi'mizi, Minik Adımlar Bebek Kütüphanemizi, Çocuk Teknoloji Evi'ni açtık. Karapınar Aile Sağlık Merkezi, Muammer Sun Müzik Evi, Hasan Ali Yücel Eğitim ve Etkinlik Salonu, Alaacatlı Üretim ve Lojistik Tesisi'mizi açtık.

"4 BİN 650 ÜNİVERSİTELİ ÖĞRENCİMİZİN BEYAZ EŞYASINI VE EV EŞYABSINI BİZ TESLİM ETTİK"

Yine 8 yılda, Ankara Giyim ve Sanayiciler Derneği ve İŞKUR ile birlikte çalışarak 3 bin 912 yurttaşımıza iş imkanı sağladık. Yurtlarda yer bulamayan 3-4 üniversiteli öğrencimiz bir araya gelerek ev tutuyorlar. 4 bin 650 üniversiteli öğrencimizin beyaz eşyasını ve ev eşyasını biz teslim ettik. Çankaya'mızın köylerinde 641 adet küçükbaş hayvan, bin 552 ceviz fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. Zafertepe, Boztepe ve Bademlidere'deki 40 yıllık imar sorunlarını çözdük ve tapularını dağıttık. Sabahları öğrencilerimize 1 milyon 855 adet çorba dağıtımı gerçekleştirdik.

"BELEDİYE BÜTÇEMİZDE İLLER BANKASI PAYINI YÜZDE 30'UN ALTINA DÜŞÜRDÜK"

Bakanlıklarımızın da eksik kaldığı alanlarda biz Çankaya'da destek veriyoruz. 218 devlet okulunun bütün tadilatını Çankaya Belediyesi olarak biz gerçekleştirdik. 98 yeni taksi durağı, 101 cami tadilatı, 80 muhtarlığımızı yaptık. Bunlar yüksek rakamlar. Bunları gerçekleştirirken borç almadan gerçekleştirdik. Kredi kullanmadan gerçekleştirdik. Bugünü kurtarmak için yarını ipotek altına almadan gerçekleştirdik. Belediye bütçemizi biz, 554 milyon lira ile devralmıştık. 554 milyon lira olan belediye bütçemizi 2 milyar 170 milyon liraya çıkarmış bulunuyoruz. Belediyeyi bu 7,5 yılda dört kat büyüttük. Yine önemli bir rakam vermek isterim; belediye bütçemizde İller Bankası payını da yüzde 30'un altına düşürmüş durumdayız. Bu da belediyemiz, kendi gelirleriyle yüzde 70'lik bütçesini karşılıyor demek."

ANKA / Güncel