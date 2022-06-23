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Almus Kaymakamı Seyhan, kurt saldırında hayvanları telef olan çiftçiyi ziyaret etti

AA - İzzet Kurt - Güncel
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Almus Kaymakamı Seyhan, kurt saldırında hayvanları telef olan çiftçiyi ziyaret etti

Almus Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, kurt saldırısı sonucu 72 küçükbaş hayvanı telef olan çiftçiyi ziyaret etti.

Almus Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, kurt saldırısı sonucu 72 küçükbaş hayvanı telef olan çiftçiyi ziyaret etti.

Ataköy beldesi Çambulak Mahallesi'nde Tuncay Salman'ın ağılına kurt saldırısı sonrası hayvanların birbirini ezmesi sonucu 32 koyun ile 40 kuzu telef olmuştu.

Kaymakam Seyhan, Salman'ı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti

Salman'a 50'ye yakın hayvanın hibe olarak verileceğini belirten Seyhan, "Hibe edilen hayvanlar en kısa zamanda kendisine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince ulaştırılacak. Hayvancılık ya da tarım ile uğraşan vatandaşlarımızın TARSİM yaptırması sayesinde bu tür riskler de ortadan kaldırılacak." dedi.

Ziyarete İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin de katıldı.

AA / İzzet Kurt - Güncel

Tarık Buğra Seyhan Almus Güncel Haberler

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