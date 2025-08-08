Almus Kaymakamı Emre Çömen Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

Almus Kaymakamı Emre Çömen Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor
Güncelleme:
Almus Kaymakamı Emre Çömen, köy ziyaretleri sırasında vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi ve sorunları yerinde tespit etti.

Almus Kaymakamı Emre Çömen, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Çömen, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte, Mescit, Göltepe, Çaykaya, Çiftlik, Alan ve Arısu köylerini ziyaret etti.

Çömen, yaptığı ziyaretler sırasında, vatandaşlar ile sohbet ederek taleplerini, isteklerini dinleme fırsatı bulduklarını belirtti.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ettiklerini ifade eden Çömen, köylerin sorunlarını yerinde tespit edip, çözüm üretmeye devam ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / İzzet Kurt - Güncel
