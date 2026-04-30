Almanya ve İtalya'dan İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki Açıklaması

"Uluslararası hukuka tam saygı gösterilmesini ve sorumsuz eylemlerden kaçınılmasını talep ediyoruz"

İtalya ve Almanya, İsrail'in dün gece Yunanistan açıklarında uluslararası sularda saldırdığı Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu'ndaki tekneleri ele geçirmesine ilişkin gelişmeleri "büyük endişeyle" takip ettiklerini belirterek, uluslararası hukuka tam saygı gösterilmesi ve sorumsuz eylemlerden kaçınılması çağrısı yaptı.

İtalya ve Almanya dışişleri bakanlıklarında yapılan ortak yazılı açıklamada, "İtalya ve Almanya, dün gece Yunanistan açıklarında uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu ile ilgili gelişmeleri büyük bir endişeyle takip etmektedir. Uluslararası hukuka tam saygı gösterilmesini ve sorumsuz eylemlerden kaçınılmasını talep ediyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, filodaki İtalyan ve Alman vatandaşlarının can güvenliğinin önemine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Ortak önceliğimiz; uluslararası insancıl hukuk doğrultusunda vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamaktır. Uluslararası toplumun, uluslararası hukuk ve standartlara uygun olarak Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasına yönelik ortak taahhüdümüzü ve çabalarını bir kez daha hatırlatıyoruz."

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda, İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre, teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda sivillerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamıyor.

Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 17 teknenin Yunan kara sularına girdiğini, 14 teknenin ise Yunan kara sularına doğru seyir halinde olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
