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Almanya, Portekiz ve İspanya liderlerinden cumhurbaşkanı seçimi öncesi Macron'a destek

AA - Yusuf Özcan - Güncel
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Almanya, Portekiz ve İspanya liderlerinden cumhurbaşkanı seçimi öncesi Macron'a destek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Portekiz Başbakanı Antonio Costa ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Fransa'da 24 Nisan'da düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu öncesinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a destek verdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Portekiz Başbakanı Antonio Costa ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Fransa'da 24 Nisan'da düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu öncesinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a destek verdi.

Scholz, Costa ve Sanchez'ın kaleme aldığı ortak bildiri Fransız Le Monde gazetesinde yayımlandı.

Popülistlerin ve aşırı sağcıların Avrupa ülkelerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ideolojik ve siyasi model olarak aldığı ifade edilen bildiride, Fransa'daki cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunun diğer seçimler gibi olmadığı kaydedildi.

Bildiride, Fransız halkının tercihinin Fransa ve Avrupa için önemli olduğu, bir tarafta Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) ile daha güçlü olacağına inanan demokrat bir aday, diğer tarafta özgürlük ve demokrasiye saldıranların yanında yer alan aşırı sağcı bir aday olduğu belirtildi.

Fransa'nın AB projesinin merkezinde yer aldığı ifade edilen bildiride, Kovid-19 salgını döneminde Fransa ile Avrupa'nın dayanışması için seferber olunduğu aktarıldı.

Bildiride, Avrupa'nın ortak değerlerini savunan Fransa'ya ihtiyaç olduğu belirtilerek, Fransızların 24 Nisan'daki seçimde bu Fransa'yı seçeceği ümit edildi.

Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda yarışacak.

AA / Yusuf Özcan - Güncel

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