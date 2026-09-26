Almanya'dan tatile gelen kadın savcı Silivri'de hastanede öldü, soruşturma başlatıldı

Almanya'dan tatile gelen kadın savcı Silivri'de hastanede öldü, soruşturma başlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Almanya'dan tatil için Silivri'ye gelen kadın savcı, rahatsızlanarak kaldırıldığı Silivri Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ölümünün şüpheli değerlendirilmesi üzerine adli işlem başlatıldı; kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.
Almanya'dan tatil için Silivri'ye gelen kadın savcının rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Almanya'da savcılık yapan Sibel Tunç (42) ile eşi Aykut Tunç tatil için Türkiye'ye geldi.
Tunç çifti, Silivri'nin Mimar Sinan Mahallesi'nde bir evde kalmaya başladı.
Yaklaşık 4 gündür kusma şikayeti bulunan ve kronik tansiyon hastası olduğu öğrenilen Tunç, 13 Eylül'de, saat 02.42'de yeniden rahatsızlandı.
Tunç, Silivri Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.
Tedavi için beklediği sırada aniden fenalaşan Tunç'a acil servisin kırmızı alanında müdahale edildi.
Sibel Tunç, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Doktor tarafından ölümün "şüpheli" olarak değerlendirilmesi üzerine adli işlem başlatıldı.
Tunç'un kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.???????