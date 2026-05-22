Almanya, İsrail'den aktivistlere yönelik kötü muamele nedeniyle açıklama talep etti

Almanya, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'ndaki Alman aktivistlere kötü muamele edildiği iddiasıyla İsrail'den şeffaf soruşturma talep etti. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, olayı kınayarak İsrail'den kapsamlı bilgi istedi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Josef Hinterseher, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, aralarında Alman vatandaşlarının da bulunduğu ve Gazze'ye insani yardım götürmeye çalışan filoda yer alan aktivistlere yönelik iddiaların son derece ciddi olduğunu belirterek, İsrail'den kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma beklediklerini ifade etti.

Sözcü Hinterseher, dün öğrendikleri ve aralarında Alman vatandaşlarının da bulunduğu aktivistlere yönelik iddia edilen muamelenin kesinlikle kabul edilemeyeceğini belirterek, "Bu eylemi net bir dille kınıyor ve soruşturmada şeffaflık talep ediyoruz." diye konuştu.

Hinterseher, filoda bulunan sekiz Alman aktivistin yaralı şekilde perşembe akşamı İstanbul'a ulaştığı ve birinin İstanbul'da hastaneye kaldırıldığı bilgisini vererek, hükümetin olayın ayrıntıları konusunda İsrail makamlarından net bilgi talep ettiğini kaydetti.

