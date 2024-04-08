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Almanya'da Türkler ve Almanlar Birlikte İftar Yaptı

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Almanya'nın Köln kentinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı ve "Küçük İstanbul" olarak tanınan Keup Caddesi'nde düzenlenen sokak iftarında, Türkler ve Almanlar birlikte iftar yaptı.

İftar programı, Almanya'da farklı yerlerde 8'i Türk 10 kişinin ölümüne neden olan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün 9 Haziran 2004'te bombalı saldırı düzenlediği Keup Caddesi'nde gerçekleştirildi. İftara katılanlar birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Caddenin Türk esnafının katkılarıyla düzenlenen, şehrin yerel yöneticilerinin de katıldığı iftarda yaklaşık 2 bin kişi bir araya geldi.

Cadde boyunca yaklaşık 500 metre uzunluğundaki bir alana kurulan masalarda düzenlenen iftar programında yapılan konuşmalarda beraberlik mesajı verildi.

Caddeye terör saldırısı düzenlenmişti

NSU terör örgütü, 2000-2007 yıllarında işlediği ırkçı cinayetlerin yanı sıra Keup Caddesi'nde bombalı saldırı düzenleyerek, Türklerin yoğun olarak yaşadığı bu bölgede kitlesel ölümler planlamıştı.

NSU tarafından 9 Haziran 2004 tarihinde gerçekleştirilen çivili bomba saldırısında ölen olmamış ancak 5,5 kilogram ağırlığındaki bombayla etrafa saçılan yaklaşık 700 çivinin isabet etmesi sonucu 6'sı ağır 22 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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