Almanya'da Hells Angels motosiklet çetesine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi

Almanya'da polis, Hells Angels (Cehennem Melekleri) isimli motosiklet çetesine yönelik 28 kentte, yaklaşık 1200 polisin katılımıyla geniş çaplı operasyon başlattı.

Alman televizyonu N-TV'nin haberine göre, özel polis birimleri, Leverkusen, Köln, Solingen, Dortmund, Oberhausen, Bielefeld ve Bochum gibi büyük kentlerin de aralarında olduğu 28 kentte yerel saatle 04.00'te operasyonlar düzenledi.

Operasyonlar kapsamında, ülkede dernek statüsünde bulunan Hells Angels'ın üyeleri ve destekçileriyle bağlantılı evlere ve iş yerlerine baskın yapıldı.

Yaklaşık 1200 polisin görevlendirdiği operasyonlarda, Hells Angels üyelerine yönelik suç örgütü kurma, bu örgüte katılma ve gasp iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Hells Angels, rakip çetesi olan Bandidos'tan ayrılanların da katılımıyla son yıllarda büyüdü ve üye sayısı bakımından Kuzey Ren-Vestfalya'daki en büyük motosiklet çetesi haline geldi.

Hells Angels'ın, Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren-Vestfalya'da 469 üyesi ve 29 şubesi var.

"Hells Angels Motosiklet Kulübü Leverkusen" şubesi daha önce yasaklanmış ve şube başkanı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

