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Almanya'da aşırı sağcı AfD ikinci sıraya yerleşti

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Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ilk sonuçları açıklanmaya başlarken, Almanya'da aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Partisi'nin (AfD) ikinci sıraya yerleşmesi dikkati çekti.

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ilk sonuçları açıklanmaya başlarken, Almanya'da aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Partisi'nin (AfD) ikinci sıraya yerleşmesi dikkati çekti.

6-9 Haziran'da 27 AB üyesinde düzenlenen AP seçimlerinin sonuçları, Brüksel'deki AP Genel Kurul salonuna kurulan dev ekrandan duyurulmaya başlandı.

Şimdiye kadar Almanya, Hollanda, Avusturya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminden (GKRY) sonuçlar alındı.

Buna göre Almanya'da Hristiyan demokratları bir araya getiren Avrupa Halk Partisi (EPP) 30, Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı 16, Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) 14, Avrupa'yı Yenile (RE) 8, Sol 4 ve AP'de henüz bir gruba dahil olmayan partiler ise 19 milletvekili kazandı.

Almanya'da AP seçimlerinde ilk sırayı 29 milletvekilliği kazanan Hristiyan demokrat CDU/CSU ittifakı alırken, 17 milletvekili ile AfD ikinci sırayı aldı. Hükümet koalisyonunun büyük ortağı Sosyal Demokratlar (SPD) ise 14 milletvekili kazanarak üçüncü sıraya geriledi. Koalisyonun diğer ortakları Yeşiller 12 ve Hür Demokrat Parti (FDP) 5 millletvekilliği kazanabildi.

Hollanda'da RE 7, aşırı sağcı Kimlik ve Demokrasi (ID) 7, EPP 6, Yeşiller 4, S&D 4, Sol 1, diğerleri 1 milletvekilliği aldı.

-Avusturya'da aşırı sağ ilk sıraya yerleşti

Avusturya'da da aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) 6 milletvekilliği kazanarak ilk sıraya yerleşirken onu 5'er milletvekilliği ile EPP ve S&D izledi, Yeşiller ve RE ise 2'şer sandalye sahibi oldu.

Yunanistan'dan EPP 8, Sol 4, S&D 3, Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri (ECR) 2, bağımsızlar 2 ve bağımsızlar 2 milletvekilliği kazandı.

GKRY'de toplam 6 sandalyeden EPP 2, Sol 1, S&D 1 ve bağımsızlar 2 tanesini kazandı.

Her ülke nüfusu oranında milletvekili çıkaracak

Bu seçimde ilk kez AP seçimlerinde 705 yerine 720 milletvekili seçiliyor. Nüfuslarına göre en çok milletvekilini çıkaran ilk 5 ülke sırasıyla 96 ile Almanya, 81 ile Fransa, 76 ile İtalya, 61 ile İspanya, 53 ile Polonya'dan oluşuyor.

Romanya 33, Hollanda 31, Belçika 22, Portekiz, Yunanistan, Macaristan, İsveç ve Çekya 21'er, Avusturya 20, Bulgaristan 17, Slovakya, Danimarka ve Finlandiya 15'er, İrlanda 14, Hırvatistan 12, Litvanya 11, Letonya ve Slovakya 9'ar, Estonya 7, Malta, Lüksemburg ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 6'şar milletvekili çıkaracak.

Yeni yasama dönemi 16 Temmuz'da başlayacak

Resmi sonuçların 10 Haziran'da açıklanmasıyla AP'ye girebilen ulusal partiler, siyasi gruplarını oluşturma sürecine başlayacak.

İlk genel kurul 16 Temmuz'da toplanacak, böylece yeni yasama dönemi başlamış olacak.

Kaynak: AA / Güncel

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