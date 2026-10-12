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Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Baerbel Bas iki görevinden istifa etti

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Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı ve SPD Eş Genel Başkanı Baerbel Bas, üvey kızının vefatı ve kamuoyu eleştirileri nedeniyle iki görevinden istifa etti. Bas, eş genel başkanlıktan istifa ettiğini Klingbeil'e ilettiğini, bakanlıktan azledilmesini Merz'den istediğini belirtti.

Almanya'da Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı Baerbel Bas, üvey kızının vefatının ardından yaşadığı yas süreci ve kendisine yönelik kamuoyu eleştirileri nedeniyle iki görevinden de istifa ettiğini açıkladı.

Bas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üvey kızının ölümünün ardından yasını atlatabilmek için zamana ihtiyaç duyduğunu ve bu süreçte kendisine yeterince zaman ayırmak istediğini ifade etti.

Koalisyon ortağı Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinden de kendisine yönelik kamuoyu saldırılarının arttığını belirten Bas, bunun kişisel açıdan zor bir dönemden geçtiği sırada kendisini daha da zorladığını kaydetti.

Bas, hükümet ve parti görevlerini kısa vadede gerektiği şekilde yerine getirecek gücü kendinde bulamadığına işaret ederek, her iki görevinden de ayrılma kararı aldığını bildirdi.

SPD Eş Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Lars Klingbeil'e partinin eş genel başkanlığından istifa ettiğini ilettiğini aktaran Bas, ayrıca Başbakan Friedrich Merz'den Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı görevinden azledilmesini istediğini açıkladı.

Kaynak: AA
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