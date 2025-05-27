Almanlar'ın Yüzde 51'i İsrail'e Silah Sevkiyatını Reddetti

Almanlar'ın Yüzde 51'i İsrail'e Silah Sevkiyatını Reddetti
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Almanya'da yapılan bir ankete göre, vatandaşların yarısı İsrail'e silah ihracatına karşı. Sol görüşlü seçmenler arasında bu oran daha da yüksekken, Alman halkının çoğunluğu insani yardım için hükümetin baskı yapmasını destekliyor.

Almanya'da yapılan bir anket, vatandaşların yarısının İsrail'e silah sevkiyatını reddettiğini ortaya koydu.

Almanya'da yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla düzenlenen ankette, katılımcıların yüzde 51'i İsrail'e silah ihracatına karşı olduğunu belirtti. Özellikle sol görüşlü seçmenler arasında bu oran daha da yüksek. Sol eğilimli katılımcıların yaklaşık beşte dördü, Almanya'nın İsrail'e silah göndermesine açıkça karşı çıkıyor.

Şansölye Friedrich Merz'in partisi Hristiyan Demokrat Birliğinin (CDU) seçmenleri arasında bu oran yüzde 34 olarak belirlenirken koalisyon ortağı Sosyal Demokratların yüzde 48'i, İsrail'e silah ihracatını yanlış buluyor.

Anket, ayrıca Alman halkının çoğunluğunun İsrail'e yönelik insani baskıyı desteklediğini ortaya koydu.

Katılımcıların yaklaşık üçte ikisi, Alman hükümetinin İsrail'e Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılmasına izin vermesi için baskı yapması gerektiğini düşünüyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
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