Haberler

'Dur' ihtarına uymayan sürücü, takiple yakalandı; o anlar kamerada

'Dur' ihtarına uymayan sürücü, takiple yakalandı; o anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da polis ekiplerinin durdurmak istediği alkollü sürücü, kaçmaya çalışırken sonunda yakalandı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

BURSA'da 'dur' ihtarına uymayan, takip sırasında otomobilini bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü yakalandı. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, saat 02.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Gazcılar Caddesi'nde meydana geldi. Uluyol Caddesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurmak isteyen polis ekipleri, ihtara uymayıp kaçan sürücüyü takibe aldı. Ara sokaklarda kaçışını sürdüren sürücü, Ulu Mahalle'den Gazcılar Caddesi'ne geldiğinde otomobili durdurdu. Bu sırada arkadan gelen ekip aracı otomobile çarptı. Sürücü yaya olarak kaçmaya başladı. Havaya 4 el uyarı ateşi açılmasına rağmen kaçmaya devam eden sürücü, girdiği sokakta yakalandı.

Alkollü olduğu iddia edilen sürücü gözaltına alınırken, o anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

OTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi

Özel'in iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüzyılın Konut Projesi'nde kritik tarih yarın! İşte ilk kuranın çekileceği şehir

Nefesler tutuldu! Milyonların beklediği adım yarın atılıyor
Bahar dizisi bu akşam final yapıyor! Ekip son set gününde veda pastası kesti

Fenomen dizi bu akşam final yapıyor! Son sette veda pastası kestiler
Erdoğan talimatı verdi! AK Parti'den Terörsüz Türkiye hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Strateji kökten değişiyor
Efsane oyuncu Brigitte Bardot, 91 yaşında hayatını kaybetti

Dünya sinemasının efsane ismi 91 yaşında hayatını kaybetti
Yüzyılın Konut Projesi'nde kritik tarih yarın! İşte ilk kuranın çekileceği şehir

Nefesler tutuldu! Milyonların beklediği adım yarın atılıyor
Vucic'ten Türkiye'ye haddini aşan suçlama

Türkiye'ye haddini aşan suçlama! Skandal ifadeler kullandı
KIZILELMA'dan dünya havacılık tarihinde bir ilk

KIZILELMA'dan bir ilk daha! Dünya havacılık tarihine geçti