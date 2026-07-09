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Aliyev, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar'ı kabul etti

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ı kabul etti. Görüşmede Baykar'ın Azerbaycan'daki projeleri ele alındı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ı kabul etti.

Selçuk Bayraktar, Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü.

Bayraktar, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görüşmemizde, Baykar Teknoloji'nin Azerbaycan'da yürüttüğü projeler hakkında kendilerine bilgi arz ettim. Nazik kabulleri dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. Can Azerbaycan ile birliğimiz ve kardeşliğimiz baki olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
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