Alireza Aghamiri'nin minyatür ve tezhip eserlerinden oluşan sergisi Ayvansaray'da açıldı

Sanatçı Alireza Aghamiri'nin minyatür ve tezhip eserlerinden oluşan yeni sergisi, Ayvansaray'daki Zeytin Ağacı Sanat'ta izlenime açıldı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Aghamiri, Türkiye'ye ilk olarak 4 sene önce arkadaşlarının tavsiyesiyle geldiğini söyledi.

Zeytin Ağacı Sanat'ın kurucu ortağı ve minyatür sanatçısı Aslı Akıl'ın desteğiyle Türkiye'deki ilk sergisini hazırladığını dile getiren Aghamiri, serginin, ziyaretle birlikte geliştirdiği ilişkilerin ardından kendi girişimiyle açıldığını ifade etti.

Aghamiri, "Sergide kendi eserlerimin yanı sıra Türkiye'deki ve İran'daki öğrencilerimin de eserlerine yer verdik. Onların kıymetli ve güzel ürünlerini de burada sergilemek benim için çok kıymetli bir durumu ifade ediyor." dedi.

Serginin, İran ve Türkiye arasındaki bağların bir ifadesi olduğunu söyleyen usta sanatçı, şunları kaydetti:

"Sergimiz, Türkiye ve İran'ın ortak kültürüne dair işaretler taşıyor ve sergiyi ziyaret edenler, bu derin bağı görme fırsatı bulacaklar. Hem İranlı hem de Türk sanatçıların kendine özgü bir sanat anlayışları var. Sergimiz bunun bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Minyatür ve tezhip geleneksel sanatlar arasında yer alıyor ve kendi rollerini icra ettiler. Ben, çağdaş bir sanatçı olarak bu sanatı modernize etmeye, günümüze uyarlamaya ve aktarmaya çalışıyorum. Örneğin Moğolların İran'a gelmeleri, İran minyatür sanatında bir yer bulmuş ve İranlı sanatçılar eserlerine onları taşımışlardır. Ben, bir sanatçı olarak bu geleneksel formu kullanıp yeni içerikler üretmeye ve ürünlerimi ortaya koymaya çalışıyorum."

Aghamiri'nin katılımıyla gerçekleştirilecek atölye çalışmalarına da ev sahipliği yapacak sergi, 30 Ağustos'a kadar gezilebilecek.