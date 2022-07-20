Aliağa Kaymakamı Karaman'dan muhtarlara yangın uyarısı
AA - Esin Çetin - Güncel
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Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, orman yangınlarına karşı alınabilecek tedbirlere ilişkin muhtarların dikkatli olmasını istedi.
Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, orman yangınlarına karşı alınabilecek tedbirlere ilişkin muhtarların dikkatli olmasını istedi.
Karaman, ilçedeki muhtarların katılımıyla kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, yangın konusunda farkındalığın artması gerektiğini söyledi.
Muhtarların şüpheli kişi ve durumları ilgili kurumlara bildirmesinin önemine dikkati çeken Karaman, tüm vatandaşları muhtemel yangınlara karşı teyakkuzda olmaya davet etti.
AA / Esin Çetin - Güncel