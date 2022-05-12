Aliağa'da Engelliler Haftası kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aliağa'da Engelliler Haftası kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi

AA - Esin Çetin - Güncel
 - Güncelleme:
Aliağa'da Engelliler Haftası kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi

Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Derneği, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında uçurtma şenliği düzenledi.

Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Derneği, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında uçurtma şenliği düzenledi.

Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirilen şenlikte, rengarenk uçurtmalar gökyüzünü süsledi.

Dernek Başkanı Musa Pala, "Harika Kalpler Uçurtma Şenliği" adını verdikleri etkinliğin herkesi çok mutlu ettiğini belirterek, organizasyonu geleneksel hale getirmeyi istediklerini söyledi.

AA / Esin Çetin - Güncel

Engelliler Haftası, Uçurtma Şenliği, Rehabilitasyon, Çocuk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title