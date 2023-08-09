Ali Kızıltuğ'un 'Nalına da Vur' Şarkısı Yeniden Düzenlendi

Sözü ve Müziği Ali Kızıltuğ'a ait olan 'Nalına da Vur' şarkısının düzenlemesini Hakan Sunul yaptı. Yudum, gençlere güncel düzenlemelerle türküleri sunmanın önemine vurgu yaparak, şarkının klip çekimini Faysal Tokmak yönetti.

Sözü ve Müziği türkülere büyük emek vermiş ve 2017 yılında yitirdiğimiz Ali Kızıltuğ'a ait olan "Nalına da Vur" eserinin düzenlemesini Hakan Sunul yaptı.

"Geçtiğimiz yaz büyük saygı duyduğum Mahzuni Baba'nın "Ağla Gözüm Ağla" türküsünde denediğimiz yeni düzenleme çok beğenildiği için bu yazda "Nalına da Vur" türküsünü aynı tarz düzenleme ile müzik severlerle buluşturdum" diyen Yudum, gençler türkü dinlemiyor klişesine de katılmadığını ifade ederek "Bakın geçen yaz nasıl "Ağla Gözüm Ağla" gençlerin dilindeydiyse, şimdide "Nalına da Vur" aynısını yaşayacak. Gençler türkü dinliyor, yeter ki biz onlara güncel düzenlemelerle türküleri sunalım"

Avrupa Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alacak olan "Nalına da Vur" eserinin klipini Faysal Tokmak çekti.