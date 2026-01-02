Haberler

Polatlı Pazarcılar ve Seyyar Satıcılar Esnaf Odası Başkanlığına yeniden Ali Karaca seçildi
Güncelleme:
Polatlı'da gerçekleştirilen olağan genel kurulda Ali Karaca, tek aday olarak girdiği seçimde üyelerin oyunu alarak yeniden başkanlık görevine getirildi. Karaca, destek verenlere teşekkür etti ve yeni yönetim kurulu üyeleri tanıtıldı.

İlçede bir düğün salonunda gerçekleştirilen olağan genel kurulda seçimlere Karaca'nın hazırladığı listeyle gidildi.

Tek aday olarak seçime giren Ali Karaca, üyelerin tamamının oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Karaca, yaptığı konuşmada kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan'ın da konuşma yaptığı genel kurulda katkıda bulunanlara plaket verildi.

Ali Karaca'nın başkanlığındaki yönetim kurulunda Harun Karataş, Veysel Yıldız, Ümüt Yücel, Nuran Atay, Muttalip Akman, Hasan Yılmaz yer aldı.

Kaynak: AA / Ali Tuna - Güncel
