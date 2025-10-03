Ali Babacan'dan Tutuklamalara Tepki

Haberler

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gazeteci Fatih Altaylı'nın serbest bırakılmaması ve Ayşe Barım'ın yeniden tutuklanmasının hukuksuz olduğunu belirtti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gazeteci Fatih Altaylı'nın bugünkü davasının duruşmasında serbest bırakılmaması ve Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verilmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Babacan, "Haksız ve hukuksuz olarak tutuklu yargılandığına inandığım gazeteci Fatih Altaylı'nın bugünkü duruşmada serbest bırakılmasını dilerken; ağır sağlık sorunları yaşayan Ayşe Barım'ın serbest bırakıldıktan hemen sonra yeniden tutuklanmasının hepimizin içini sızlattığını ifade etmek istiyorum. Bu ülke, birbirinin yüzüne bakacak vicdan sahibi insanlar tarafından adaletle ve merhametle yönetilmeyi hak ediyor" ifadesini kullandı.

