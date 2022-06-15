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Ali, 4 günlük yaşam savaşını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Kadir Çelik - Güncel
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Ali, 4 günlük yaşam savaşını kaybetti

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde devrilen motosikletinden savrularak ağır yaralanan Ali İlhan Ceylan (16), 4 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde devrilen motosikletinden savrularak ağır yaralanan Ali İlhan Ceylan (16), 4 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, 11 Haziran'da Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Ali İlhan Ceylan yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp devrildi. Kazada yola savrularak ağır yaralanan Ceylan, ambulansla Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ceylan, bu sabah doktorların müdahalesine karşın  hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren Ceylan'ın cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.


Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Güncel

İlhan Ceylan Gaziantep Güncel Haberler

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