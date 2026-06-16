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Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Doğan'dan Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'na Ziyaret

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Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan, cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesine yönelik kanun değişikliği çalışmaları kapsamında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

(ANKARA) - Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan, cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesine yönelik kanun değişikliği çalışmaları kapsamında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin Gelecek Partisi sosyal medya hesabından yapılan açıklamad şunlar kaydedildi:

"Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyetimiz, Alevi Vakıfları Federasyonu heyetini Genel Merkezimizde kabul etti. Toplumsal birlik, karşılıklı anlayış ve ortak değerler temelinde gerçekleştirilen verimli görüşme dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyor, nazik ziyaretlerinden memnuniyet duyduğumuzu ifade ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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