Alev alan otomobiline müdahale ederken yaralandı
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde seyir sırasında alev alan otomobiline müdahale eden sürücü yaralandı, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, sabah saatlerinde Ali Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. K.Y.'nın kullandığı 46 KY 432 plakalı otomobil, seyir sırasında alev aldı. Durumu fark eden K.Y., otomobilini park ederek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangına müdahale ederken yaralanan K.Y., Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.