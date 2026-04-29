Albüm: İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı: 1'i Çocuk 3 Kişi Hayatını Kaybetti

GAZZE, 29 Nisan (Xinhua) -- Gazze Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in salı günü Gazze'nin batısında sivil bir araca düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında iki Filistinlinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir grup Filistinliyi hedef alan bir diğer saldırıda ise Adil el-Naccar adlı dokuz yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi.

Kaynak: Xinhua