Albüm: Çin'in Lankao İlçesi Pavlonya Ağaçları Sayesinde Müzik Aleti Üretim Merkezi Oldu
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Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Kaifeng kentinde yer alan Lankao ilçesinde guqin adlı müzik aletini çalan guqin ustası Xu Bing, 9 Ekim 2023. (Fotoğraf: Xing Guangli/Xinhua)
Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Kaifeng kentinde yer alan Lankao ilçesinde guqin adlı müzik aletini çalan guqin ustası Xu Bing, 9 Ekim 2023. (Fotoğraf: Xing Guangli/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel