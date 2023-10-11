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Albüm: Çin'in Lankao İlçesi Pavlonya Ağaçları Sayesinde Müzik Aleti Üretim Merkezi Oldu

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Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Kaifeng kentinde yer alan Lankao ilçesinde guqin adlı müzik aletini çalan guqin ustası Xu Bing, 9 Ekim 2023. (Fotoğraf: Xing Guangli/Xinhua)

Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Kaifeng kentinde yer alan Lankao ilçesinde guqin adlı müzik aletini çalan guqin ustası Xu Bing, 9 Ekim 2023. (Fotoğraf: Xing Guangli/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Henan Güncel Haberler

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