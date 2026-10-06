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Albüm: Çin'de Ulusal Gün tatili kapsamında düzenlenen gece turları yoğun ilgi görüyor

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Albüm: Çin'de Ulusal Gün tatili kapsamında düzenlenen gece turları yoğun ilgi görüyor
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BEİJİNG, 6 Ekim (Xinhua) -- Çin'deki Ulusal Gün tatili kapsamında ülke genelinde gece saatlerinde renkli ışıklandırmalar eşliğinde düzenlenen etkinlikler yoğun ilgi görüyor.

BEİJİNG, 6 Ekim (Xinhua) -- Çin'deki Ulusal Gün tatili kapsamında ülke genelinde gece saatlerinde renkli ışıklandırmalar eşliğinde düzenlenen etkinlikler yoğun ilgi görüyor.

Kaynak: Xinhua
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