Albüm: Çin'de Ulusal Gün tatili kapsamında düzenlenen gece turları yoğun ilgi görüyor

Albüm: Çin'de Ulusal Gün tatili kapsamında düzenlenen gece turları yoğun ilgi görüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BEİJİNG, 6 Ekim (Xinhua) -- Çin'deki Ulusal Gün tatili kapsamında ülke genelinde gece saatlerinde renkli ışıklandırmalar eşliğinde düzenlenen etkinlikler yoğun ilgi görüyor.
BEİJİNG, 6 Ekim (Xinhua) -- Çin'deki Ulusal Gün tatili kapsamında ülke genelinde gece saatlerinde renkli ışıklandırmalar eşliğinde düzenlenen etkinlikler yoğun ilgi görüyor.
Kaynak: Xinhua