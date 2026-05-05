Albüm: Çin'de Havai Fişek Fabrikasında Patlama: 26 Ölü, 61 Yaralı

CHANGSHA, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde yer alan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 26 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi de yaralandı.

Yerel acil durum yönetimi birimi yetkililerinin salı günü yaptığı açıklamaya göre, patlama pazartesi günü saat 16.43 sularında, eyaletin merkezi Changsha'ya bağlı Liuyang ilçesinde bulunan Huasheng adlı havai fişek imalat fabrikasında meydana geldi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ağır can kaybı ve yaralanmalara yol açan patlamanın ardından kayıp kişiler için arama çalışmalarının sürdürülmesi ve yaralıların tedavi edilmesi için tüm imkanların seferber edilmesi çağrısında bulundu.

Kurtarma çalışmaları kapsamında 480'den fazla personelden oluşan beş ekip ile üç kurtarma robotu bölgeye sevk edildi. Patlamanın iki barut deposuna yakın bir noktada gerçekleşmesi nedeniyle, ikinci bir patlama riskine karşı bölge sakinleri tahliye edilerek güvenlik çemberi oluşturuldu.

