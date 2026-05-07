Manisa'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Mustafa Kerman'ın kullandığı traktör şarampole devrildi. Kaza sonucunda sürücü hayatını kaybetti, olayla ilgili hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Mustafa Kerman (23) idaresindeki 45 KA 0398 plakalı traktör, Badınca Mahallesi Eskiköy mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, devrilen traktörün altında kalan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaza sırasında karşı yönden gelerek traktöre temas ettiği iddiasıyla 45 ATH 646 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü O.O. (60) gözaltına alındı.

Hafif ticari araçta yolcu olarak bulunduğunu belirten Kazım Ormancı, "Bizi görünce çocuk panikledi zaten. Durana kadar araç kayarak gitmeye devam etti. Biz yol verdik, o devam etti, yol daralınca aşağı düştü." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Özden Doğan
