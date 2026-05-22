Minibüs, traktöre çarptı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde minibüsün traktöre çarpıştığı kazada Zeki Karasu (54) hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Alaşehir-Salihli kara yolunda meydana geldi. Alaşehir'den Salihli yönüne giden E.G.'nin (23) kullandığı 09 AKP 872 plakalı minibüs, aynı yöne giden evli ve 2 çocuk babası Zeki Karasu yönetimindeki 45 Z 4118 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle çiftçi Karasu, yola savruldu. İhbarla kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karasu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüs sürücüsü E.G. ile araçta yolcu olarak bulunan E.D. (23) ve Z.D. (17) de ağır yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı