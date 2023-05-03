Alaşehir'de İYİ Parti'den 22 üye istifa etti

İYİ Parti Alaşehir ilçe teşkilatında aralarında bir belediye meclis üyesinin de bulunduğu 22 kişi partiden istifa ederek bağımsız kalma kararı aldı.

İyi Parti Alaşehir ilçe teşkilatında aralarında bir belediye meclis üyesinin de bulunduğu 22 kişi partiden istifa ederek bağımsız kalma kararı aldı.

Alaşehir Belediye Meclis Üyesi Aynur Dağ, bazı parti üyeleriyle birlikte yaptığı açıklamada kendisi ve beraberindekilerin istifasını duyurdu.

Dağ, şunları kaydetti:

"Mensubu olduğumuz Alaşehir İYİ Parti üyeliğinden arkadaşlarımızla birlikte istifa etme kararı aldık. Bundan sonraki siyasi hayatımızı bağımsız olarak yürüyeceğiz. Ben Aynur Dağ olarak siyasi hayatımı bağımsız olarak sürdüreceğim. Aldığımız karar gereğince Millet İttifakı'na desteğimiz devam edecek. Doğru yola yanlış insanlarla yürünmez. Alaşehir ve Türk milletine hayırlı olsun."