Alanya'da zirai alanda çıkan yangın söndürüldü

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kiraz ve zeytin ağaçlarının bulunduğu zirai alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.

Yangın, dün saat 16.00 sıralarında Alanya'nın Çayarası Yaylası'ndaki zirai alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına karadan müdahale ederek alevleri çevredeki ormana sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında kiraz ve zeytin ağaçlarının bulunduğu yaklaşık 1 dönümlük zirai alan zarar görürken, ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber- kamera: Erkan UYSAL/ALANYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı