Alanya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 1 kilo 80 gram sentetik kannabinoid, 1303 sentetik ecza hap ve 5 gram kokain ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Kurt