Alanya'da kadını 2 milyon TL dolandıran 5 kişi cezaevine gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Antalya'nın Alanya ilçesinde telefonla aradıkları kadını 2 milyon TL dolandıran 5 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilerek tutuklandı ve Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
TUTUKLANDILAR
Antalya'nın Alanya ilçesinde telefonla aradıkları kadını 2 milyon TL dolandıran 5 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Halil Uğurlu (30), Muhammed Kerim Ağas (20), Özgür Kılıç (28), Onur Özdemir (29) ve Dursun Kara (38) tutuklanarak, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı