Alanya'da bariyere çarpıp yanan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
Antalya'nın Alanya ilçesinde bariyere çarparak devrilen ve ardından alev alan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.
H.G. (30) yönetimindeki 68 ACV 673 plakalı otomobil, Konaklı Mahallesi D-400 kara yolunda bariyere çarpıp devrildi.
Kazanın ardından otomobil alev alarak yanmaya başladı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araçtaki sürücü H.G. ile Y.S.G.A. (22) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan A.C.A. (19), M.G. (20) ve Y.K. (21) sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.