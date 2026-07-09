Alanya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Güllerpınarı Mahallesi Özgen Sokak'taki dört katlı binanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara neden oldu.