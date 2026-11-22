Alanya'da 2 ailenin silahlı, bıçaklı kavgasına ilişkin 8 şüpheli serbest bırakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 aile arasında alacak anlaşmazlığı nedeniyle silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce serbest bırakıldı.
8 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 aile arasında alacak anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı, bıçaklı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen şüpheliler R.Ü., İ.Ü., A.Ü., M.Ü ile Suriye uyruklu S.E., R.E., O.E. ve M.S.E., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı