Haberler

Aladağlar'da Kaybolan 4 Üniversite Öğrencisi Kurtarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de Aladağlar bölgesinde tipi nedeniyle yollarını kaybeden 4 Hacettepe Üniversitesi öğrencisi, başarılı bir şekilde kurtarıldı. Öğrencilerin sağlık durumu iyi.

Niğde'de Aladağlar'da tipi nedeniyle yollarını kaybeden 4 üniversite öğrencisi kurtarıldı.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, Demirkazık Dağı Külah mevkisinde Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 4 kişilik dağcı ekibinin tipi nedeniyle yollarını kaybettikleri bilgisinin alındığı belirtildi.

Ekiple kurulan iletişim sonucu dağcıların yollarını buldukları kaydedilen açıklamada, "Herhangi bir sağlık sorunlarının olmadığı bildirilmiş olup olumsuz hava koşullarının ilerleyen saatlerde etkisini artırma ihtimaline karşı AFAD ve JAK ekiplerinin hazır kıta beklemesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Öğrenciler JAK ekiplerinin refakatinde kayboldukları Demirkazık Dağı Külah mevkisinden indirildi.

Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'ne getirilen öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor

Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor
Fenerbahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe'de 2 yıldız kadro dışı bırakıldı! İsimleri herkesi şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da duvarın arasında günlerce mahsur kalan kişi bakın kim çıktı

Duvarın arasında günlerce mahsur kalan kişi bakın kim çıktı
Fenerbahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe'de 2 yıldız kadro dışı bırakıldı! İsimleri herkesi şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.