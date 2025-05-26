Aladağ'ın Doğal Güzellikleri Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Aladağ'ın Doğal Güzellikleri Ziyaretçilerini Ağırlıyor
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Adana'nın Aladağ ilçesi, yaz sıcağında serinlemek ve doğayla iç içe olmak isteyenler için cazibe merkezi haline geldi. Seyhan Nehri ve orman manzarasıyla dikkat çeken bölge, ziyaretçilerini doğal güzellikleriyle karşılıyor.

Ziyaretçilerini dinlendiren manzara: Aladağ

ADANA - Adana'nın nehir ve orman manzarasıyla dikkat çeken Aladağ ilçesi ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Bunaltıcı sıcaklıkların etkili olduğu bugünlerde Adana'da hem serinliği hem doğayı sevenler, kendilerine farklı alternatifler buluyor. Özellikle yaz sıcağından kaçanlar ve doğa gezisi yapmak isteyenler için kuzey ilçelerde birçok farklı noktalar yer alıyor. Bunlardan biri olan Aladağ ilçesi de ziyaretçilerini bekliyor. İlçeye bağlı Boztahta Mahallesi sınırlarından geçen Seyhan Nehri ile yıkılan tahta köprü farklı bir görüntü oluşturuyor. Ormanla birlikte nehrin görüntüsü ise izleyenlere ayrı bir keyif veriyor. Yöre sakini Fatih Sümbül, Aladağ'daki eski Boztahta Köprüsü ve doğanın özellikle yazın doğal bir şölene dönüştüğünü kaydederek, "Burası Aladağ Boztahta köyü. Seyhan Nehri bölgemizden geçer. Yazın her yer yemyeşil olur, doğa canlanır, güzelleşir. Daha yükseklere gidildikçe manzara daha güzel" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL - Güncel
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