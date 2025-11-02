Alaçam'da Kaçakçılık Operasyonu: 19 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmada, A.G.(45) isimli şahsın üzerinde ve onunla bağlantılı alanlarda yapılan aramada 19 kilo 94 gram kıyılmış kaçak tütün ile 20 bin boş makaron ele geçirildi.

Şüpheli hakkında "5707 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçudandan adli işlem başlatıldı.